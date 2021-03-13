Advertisements

19 حجرة منحوتة وكنيسة.. تفاصيل الكشف الأثري بموقع تل جنوب قصر العجوز

السبت 13/مارس/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
لا تزال الأراضى المصرية فى مختلف المحافظات، تذخر بالكثير من الآثار، التى تقف شاهدة على عظمة وبراعة الإنسان المصرى القديم، وتحكى عن التاريخ المصرى، وتكشف عما به من أحداث على مر العصور، كما تكشف عن مزيد من أسرار مصر المتجذرة والضاربة فى عمق التاريخ.

وفيما تتوالى نجاحات البعثات الأثرية، فى الكشف عن مزيد من المواقع، والاكتشافات المهمة، نجحت البعثة الأثرية النرويجية الفرنسية، العاملة بموقع تل جنوب قصر العجوز، بالواحات البحرية، فى موسمها الثالث، فى الكشف عن عدد من المبانى المشيدة من حجر البازلت، والمنحوته فى الصخر، ومبانٍ مشيدة من الطوب اللبن.

وقال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن مبانى الطوب اللبن، التى ترجع إلى ما بين القرن الرابع والقرن السابع الميلادى، عبارة عن 6 مناطق، تتضمن بقايا 3 كنائس، وقلالى للرهبان، وتحمل الجدران مخربشات ورموز، تحمل دلالات قبطية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة التى عثرت عليها البعثة الأثرية النرويجية الفرنسية، العاملة بموقع تل جنوب قصر العجوز، فى الواحات البحرية:

كشف الدكتور فيكتور جيكا، رئيس البعثة الأثرية النرويجية الفرنسية العاملة بموقع تل جنوب قصر العجوز، فى الواحات البحرية، عن أن الموسم الحالى للبعثة لعام 2020 شهد الكشف عن العديد من الاكتشافات الأثرية بالمنطقة، تتمثل في:

- الكشف عن 19 حجرة منحوتة فى الصخر.

- الكشف عن كنيسة تحتفظ بالهيكل الخاص بها، ملحقا بها حجرتان منحوتتان فى الصخر، وتحمل الجدران كتابات بالمداد الأصفر تتضمن كتابات دينية من الكتاب المقدس باللغة اليونانية، تعكس طبيعة الحياة الرهبانية فى هذه المنطقة وتشير إلى استيطان الرهبان هذه المنطقة منذ القرن الخامس الميلادى.

- القطاع الاول من المناطق الستة عبارة عن كنيسة، ومطعمه "قاعة طعام"، وقلايات لسكن الرهبان، وعدد من الحجرات، بالإضافة إلى العديد من قطع الاوستراكا، وهي شقافات من الفخار تحمل كتابات يونانية ترجع للقرن الخامس والسادس الميلادي.

- ترجع أهمية هذا الكشف إلى التوصل إلى تخطيط المبانى، وفهم تكوين التجمعات الرهبانية الاولى فى مصر في هذه المنطقة.



نجاحات مستمرة

كانت البعثة الأثرية المصرية من المجلس الأعلى للآثار، والعاملة بموقع حصن شيحة بمحافظة أسوان، قد أعلنت فى 18 يناير الماضى عن نجاحها فى الكشف عن بقايا حصن رومانى، يتضمن بقايا كنيسة من أوائل العصر القبطى، وبقايا معبد من العصر البطلمى.

وأعلن الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة اكتشفت داخل الحصن مجموعة من العناصر المعمارية لمعبد بطلمى، ولوحة من الحجر الرملى غير مكتملة، صور عليها نموذجا لمدخل المعبد ورجل بهيئة امبراطور رومانى، يقف بجوار مذبح يعلوه جزء من معبود، بالإضافة إلى 4 كتل من الحجر الرملى نقش عليهم سعف النخيل، وخراطيش لملوك بطالمة ونقش هيراطيقى متأخر، وأحد الأباطرة اليونان.

وأضاف وزيرى أنه تم العثور أيضا على إناء من الفخار، وجزء من قبوة من الطوب الأحمر تعود للعصر القبطى.

وقال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن البعثة استكملت أعمال الكشف عن بقايا الدير والكنيسة التى تم بناؤهما على أطلال هذا الحصن، والذى استطاع عالم الآثار الألمانى هرمان يونكر الكشف عن جزء منهما سابقا فى الفترة 1920 إلى 1922 م، مشيرا إلى أن البعثة كشفت عن امتداد بقايا سور مبنى من الطوب اللبن، يحيط بكنيسة شيحة من الناحية الغربية، ويصل عرضه إلى 2.10 متر تقريبا.

وفى يوم 16 يناير الماضى، أعلن الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار، ومركز زاهى حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، والتى تعمل فى منطقة آثار سقارة، بجوار هرم الملك تتى، أول ملوك الأسرة السادسة من الدولة القديمة، توصلت إلى اكتشافات أثرية مهمة، تعود إلى الدولة القديمة والحديثة والعصور المتأخرة.

وقال الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار المصرية، ورئيس البعثة، إن هذه الاكتشافات سوف تعيد كتابة تاريخ هذه المنطقة، وخصوصا خلال الأسرتين 18 و19 من الدولة الحديثة، وهى الفترة التى عُبد فيها الملك تتى وكان الدفن يتم فى ذلك الوقت حول هرمه.
19 حجرة منحوتة وكنيسة.. تفاصيل الكشف الأثري بموقع تل جنوب قصر العجوز
19 حجرة منحوتة وكنيسة.. تفاصيل الكشف الأثري بموقع تل جنوب قصر العجوز
19 حجرة منحوتة وكنيسة.. تفاصيل الكشف الأثري بموقع تل جنوب قصر العجوز
19 حجرة منحوتة وكنيسة.. تفاصيل الكشف الأثري بموقع تل جنوب قصر العجوز
19 حجرة منحوتة وكنيسة.. تفاصيل الكشف الأثري بموقع تل جنوب قصر العجوز
19 حجرة منحوتة وكنيسة.. تفاصيل الكشف الأثري بموقع تل جنوب قصر العجوز
19 حجرة منحوتة وكنيسة.. تفاصيل الكشف الأثري بموقع تل جنوب قصر العجوز
19 حجرة منحوتة وكنيسة.. تفاصيل الكشف الأثري بموقع تل جنوب قصر العجوز

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تفاصيل الكشف الأثري بموقع تل جنوب قصر العجوز الواحات البحرية الموقع الأثري بتل جنوب قصر العجوز المجلس الأعلى للآثار اكتشافات أثرية مهمة

أخبار تهمك

فوز بلبيس وميت خلف وتلا وتعثر الشرقية وفاقوس في جولة قوية بالقسم الثالث(صور)

منذ 38 دقيقة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

منذ حوالي 7 ساعات

رد ناري من نجم الزمالك على أنباء وجود خلافات بينه وبين باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ يوم

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

نرصد الاكتشافات الأثرية في عام.. وأكتوبر ونوفمبر الأكثر حظًا (حصاد 2018)

الكشف عن مقبرتين أثريتين في منطقة "بئر الشغالة" (صور)

"الآثار": الكشف عن قصر الملك رمسيس في أبيدوس

عاجل.. اكتشاف مقبرة عمرها 4000 عام بجانب هرم اللاهون

"وزيري": كشفنا عن عشرات القطع الأثرية في منطقة اللاهون بالفيوم

29 اكتشافًا أثريًا.. ننشر إنجازات وزارة الآثار خلال عام (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

09:46 ص

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين