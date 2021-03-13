خالد الجندي: مشروع تطوير القاهرة التاريخية يهدف لإنقاذ الهوية المصرية (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مشروع تطوير القاهرة التاريخية يعد انقاذ عاصمة من اهم العواصم التاريخية في العالم، بها 537 أثر تاريخي مهدد تهديد مباشر، منوهًا بأن بعض الدول لو تملك بوابة خشب عمرها 150 سنة يعملوا عليها ميدان، ويسموا الميدان على اسم "كوز" مياه من عصر المماليك، ويصبح مزار تاريخي، ولو وجدوا سهم من أيام عنترة يصبح تاريخ وعيد قومي له.



وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن نفقد ما تركته لنا جميع العهود التاريخية بسبب الزحف العشوائي ونشوب الحرائق ببعض المخازن، لافتًا إلى أنه من حي الخليفة وتربى وسط هذه المنطقة الأثرية، وتاريخنا وهويتنا ينتهي وأصبح يتحول لمخازن خردة وكوتش قديم أو مخازن أسمنت لمقاول، أو أوكار لتعاطي المكيفات وخرابات.



وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى إشارة البدء، وبالفعل تم البدء في مشروع تطوير القاهرة التاريخية لإنقاذ تاريخ مصر وآثارها، ولإنقاذ الهوية المصرية.

