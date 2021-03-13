منافس الزمالك.. الترجي يسقط بثنائية أمام النجم الساحلي في الدوري التونسي

تلقى الترجى التونسى هزيمة قاسية أمام النجم الساحلى بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة ١٨ بالدورى التونسى فى أخر بروفة رسمية قبل مواجهة الزمالك الثلاثاء المقبل بالقاهرة.





وإفتتح النجم الساحلى التهديف مبكرا عبر لاعبه أيمن الصفاقسى مع الدقيقة الرابعة قبل أن تزداد متاعب الترجى بعدما تلقى خليل شمام البطاقة الحمراء مع الدقيقة ٣٨.





الدقيقة ٥١ أضاف مرتضى بن وناس الهدف الثانى للنجم الساحلى ليقضى على أحلام لاعبى الترجى فى العودة بنتيجة اللقاء ليتلقى الترجى الهزيمة الثانية بالبطولة قبل أقل من ٧٢ ساعة على مواجهة الزمالك.





الفوز رفع النجم الساحلى للنقطة ٣٣ ليقلص الفارق مع المتصدر الترجى والذى توقف رصيده عنده ٤٠ نقطة.



