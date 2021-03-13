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تعليمات خاصة من موسيماني إلى مدافعي الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب

السبت 13/مارس/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح لاعبيه تعليمات لمدافعي الفريق الأحمر خلال المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة وقبل السفر إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب.

 

وقام موسيماني بتوجيه تعليمات لمدافعي الفريق الأحمر وضرورة المراقبة اللصيقة لهجوم فريق فيتا كلوب لعدم تكرار ما حدث في مباراة فيتا كلوب الأولى التي أقيمت في على ستاد القاهرة السبت الماضي.

 

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة عشر من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والتعادل والخسارة في مباراة فيما يحتل فريق سيمبا التنزاني الصدارة برصيد 7 نقاط.

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