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تعرف على تردد قناة Mbc2 الجديد 2021 على نايل وعرب سات

السبت 13/مارس/2021 - 05:24 م
Mbc2
Mbc2
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تعتبر فضائية Mbc2 من أفضل القنوات الفضائية التي تلقى اهتماماً كبيراً ومتابعة من الكثيرين، لما تقدمه من باقات متنوعة من الأفلام الأجنبية الشيقة والمثيرة.

شهرة Mbc2

وتنال Mbc2 النصيب الأكبر من الشهرة بين قنوات محموعة إم بي سي ككل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ تلقى متابعة كبيرة وواسعة الانتشار.

استقبل: تردد قناة mbc2 على النايل سات 2021 قناة الافلام الاكشن والاثارة قناة ام بي سي2 - جريدة لحظات نيوز

تردد قناة Mbc2

وتعد قناة Mbc2 واحدة من بين قنوات إم بي سي أو مركز تلفزيون الشرق الأوسط المملوكة لرجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، وأول قناة مجانية متخصّصة في عرض الأفلام السينمائية في الوطن العربي.

باقات Mbc2

وتبث mbc2 مجموعة متنوّعة من أنجح الأفلام العالمية بمختلف فئاتها من الدراما، والتي تتسم بالحركة والتشويق، والرعب، مرورًا بقصص الجريمة، والخيال العلمي والكوميديا، على مدار اليوم.

تردد قناة mbc2 إم بي سي 2 على نايل سات لمتابعة فيلم The Boy اليوم مترجم

تاريخ انطلاق Mbc2

وانطلقت Mbc2 في الـ12 من يناير عام 2003، ولم تخصص للأطفال فقط وكانت تقدم عددا من البرامج وبعض النشرات الاخبارية باللغة الانجليزية، وبعد عامين تحولت القناة إلى قناة خاصة بعرض الأفلام الحديثة.

شهرة Mbc2

وحظيت Mbc2  بشهرة كبيرة بعد وقت ليس بالكثير، لتصبح واحدة من ركائز قنوات الأفلام في العالم العربي، ولاتزال تسيطر على هذا المجال نظرا لكونها تعتبر الأكثر شعبية في هذا المجال.


تردد Mbc2 الجديد 2021

أولا: تردد Mbc2 على نايل سات 

التردد 11460

استقطاب  عمودي

معدل ترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ:5/6.

تردد Mbc2 على عرب سات

التردد 11862

استقطاب عمودي

معدل ترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ  5/6.

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