تعرف على تردد قناة Mbc2 الجديد 2021 على نايل وعرب سات

تعتبر فضائية Mbc2 من أفضل القنوات الفضائية التي تلقى اهتماماً كبيراً ومتابعة من الكثيرين، لما تقدمه من باقات متنوعة من الأفلام الأجنبية الشيقة والمثيرة.





شهرة Mbc2





وتنال Mbc2 النصيب الأكبر من الشهرة بين قنوات محموعة إم بي سي ككل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ تلقى متابعة كبيرة وواسعة الانتشار.









تردد قناة Mbc2





وتعد قناة Mbc2 واحدة من بين قنوات إم بي سي أو مركز تلفزيون الشرق الأوسط المملوكة لرجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، وأول قناة مجانية متخصّصة في عرض الأفلام السينمائية في الوطن العربي.





باقات Mbc2





وتبث mbc2 مجموعة متنوّعة من أنجح الأفلام العالمية بمختلف فئاتها من الدراما، والتي تتسم بالحركة والتشويق، والرعب، مرورًا بقصص الجريمة، والخيال العلمي والكوميديا، على مدار اليوم.









تاريخ انطلاق Mbc2





وانطلقت Mbc2 في الـ12 من يناير عام 2003، ولم تخصص للأطفال فقط وكانت تقدم عددا من البرامج وبعض النشرات الاخبارية باللغة الانجليزية، وبعد عامين تحولت القناة إلى قناة خاصة بعرض الأفلام الحديثة.





شهرة Mbc2





وحظيت Mbc2 بشهرة كبيرة بعد وقت ليس بالكثير، لتصبح واحدة من ركائز قنوات الأفلام في العالم العربي، ولاتزال تسيطر على هذا المجال نظرا لكونها تعتبر الأكثر شعبية في هذا المجال.









تردد Mbc2 الجديد 2021





أولا: تردد Mbc2 على نايل سات





التردد 11460





استقطاب عمودي





معدل ترميز 27500





معدل تصحيح الخطأ:5/6.





تردد Mbc2 على عرب سات





التردد 11862





استقطاب عمودي





معدل ترميز 27500





معدل تصحيح الخطأ 5/6.



