تعرف على معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.. وهجوم أهلاوي ضده





يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب يوم الثلاثاء 16 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وستلعب مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق الأهلي ضد فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD" بتعليق أحمد الطيب.





وشنت جماهير الأهلي هجومًا عنيفًا على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بعد تعيينها الطيب معلقًا لمباراة الأهلي ضد فيتا كلوب، مطالبة إدارة القناة بعدنم اسناد أي مباراة لفريقها إلى هذا المعلق.





ويتواجد فريق الأهلي في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من فريق فيتا كلوب وسيمبا والمريخ السوداني.





ويحتل فريق فيتا كلوب المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.



