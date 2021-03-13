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هل يعود رونالدو إلى ريال مدريد ؟

السبت 13/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه طرأت تطورات جديدة بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي ينتهي عقده مع النادي الإيطالي في 2022.

وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو تحدث مع مسئولي  ريال مدريد الإسباني من أجل بحث عن إمكانية عودة الدون البرتغالي .

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن كريستيانو رونالدو كان قد رحل عن صفوف الملكي في صيف 2018 مقابل 100 مليون يورو وستكون عودته معقدة جداً بسبب عمره بالإضافة إلى مطالبه المالية.

وألمح البرنامج الإسباني أن فابيو باراتيتشي مدير السيدة العجوز كان قد قال في تصريحات لوسائل الإعلام أن تجديد عقد رونالدو ليس على جدول أعمال يوفنتوس.

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