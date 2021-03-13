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فوز الالومنيوم وسوهاج وبنى سويف وخسارة الفيوم بالجولة الـ 17 للقسم الثاني

السبت 13/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج الجوله السابعه عشر للمجموعة الأولى - مجموعة الصعيد - بالقسم الثاني عن تعادل فريق تليفونات بنى سويف مع فريق ديروط 1-1 حيث تقدم التليفونات بهدف في الشوط الأول سجله وائل مصطفى في الشوط الأول، وتعادل ديروط في الشوط الثاني .

وفاز الدخان على الفيوم بهدف دون رد سجله بكر فتحي في الدقيقة 25 من الشوط الثاني، وإهدر حسين خالد لاعب الدخان ركلة جزاء في الشوط الثاني

وفوز سوهاج على كيما اسوان بهدفين نظيفين سجلها محمد ناحج في الشوط الأول واسامة خليل في الشوط الثاني .

فوز فريق بنى سويف على فريق شباب سمسطا بهدف دون رد سجله محمود مكى في الشوط الأول .

وفاز الألومنيوم على الإعلاميين بثلاثية مقابل هدف حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الألومنيوم 2-1 عن طريق مؤمن محسن وميدو وسجل خالد سعيد هدف الإعلاميين من ركلة جزاء وأدرك محمد حمودى الهدف الثالث في الشوط الثاني .

وتعادل المنيا مع فريق أسمنت أسيوط 1-1 حيث أنتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف أحمد عصام وتعادل عبده مكرم للأسمنت .

وفاز فريق شبان قنا مع فريق طهطا 2-1 حيث شهد الشوط الأول تعادل الفريقان 1-1 تقدم الشبان عن طريق محمد رمضان وتعادل
طهطا عبر محمد خلف، وفي الشوط الثاني أحرز شهاب شفيق هدف الفوز للشبان .

وتعادل بترول أسيوط مع نادي قنا بدون أهداف .

ترتيب المجموعة الأولى

1- الدخان 39 نقطة
2- المنيا 32 نقطة
3- الألومنيوم 29 نقطة
4- بنى سويف 29 نقطة
5- ديروط 28 نقطة
6- الإعلاميين 26 نقطة
7- سوهاج 24 نقطة
8- الفيوم 21 نقطة
9- قنا 21 نقطة
10-شبان قنا 20 نقطة
11- البترول 18 نقطة
12- تليفونات 17 نقطة
13- شباب سمسطا 15 نقطة
14- كيما اسوان 14 نقطة
15- طهطا 12نقطة
16- أسمنت أسيوط 11 نقطة

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