خالد الجندي يُشيد بوزير الأوقاف: "مقاتل نشهد له بالجدية ويسير على الطريق الصحيح"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تم تحت رعاية وزارة الاوقاف، منوهًا بأن المؤتمر تم تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن مؤتمر "حوار الأديان والثقافات" شيء مشرف، ويتضمن حوار جميع العلماء من جميع انحاء العالم الإسلامي، موجهًا التحية لوزارة الأوقاف على عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت، معتبرًا إياه خطوة على الطريق الصحيح.



وأشاد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالجهود المبذول من قبل وزير الأوقاف، قائلًا: "وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مقاتل نشهد له بالجدية والمثابرة".