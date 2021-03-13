عبد الرحمن مبروك يشارك بفيلم "العلمين" لريم البارودي وخالد سليم

انضم الممثل الشاب عبد الرحمن مبروك بشكل رسمي، لأسرة فيلم "العلمينط، والذي يتم تصويره حاليًا، والمقرر طرحه خلال عيد الفطر المبارك، من بطولة الفنانين ريم البارودي وخالد سليم وأحمد كرارة، ومحمد مهران، ومحمود حجازي وآخرون.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه سعيد بالإنضمام لأسرة الفيلم، مؤكداً على أنه بمثابة شرف كبير له التمثيل فى عمل يضم نخبه كبيرة من نجوم الفن.

يشار أن الممثل واليوتيوبر عبد الرحمن مبروك، شارك في عدة أعمال سابقة، منها مسلسل "الأب الروحي، ولمس أكتاف، والبرنس".

الجدير بالذكر فيلم العلمين " بطولة ريم البارودي خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود ححازي، من إنتاج شركة شوتنج برودكشن، سيناريو وحوار محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.