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بنها يفوز على الأميرية في دورى القسم الثالث

السبت 13/مارس/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
محمد عوني
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حقق فريق نادى بنها فوزا غاليا على فريق الأميرية بثلاثية نظيفة على ملعب بنها بميت راضى فى الجولة الحادية العشرون المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

واحرز أهداف اللقاء اسلام بيومى الهدف الاول فى الدقيقة ١٥ وعماد الصواف الهدف الثانى فى الدقيقة ٤٥ من عمر الشوط الاول من ضربة جزاء وسامبو فى الدقيقة ٤٢ من الشوط الثانى .

وخاض سعيد مدبولى المدير الفنى لبنها المباراة بالتشكيل الأتى ....
 
احمد رجب وأكرم صبحى وعزت دربالة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب وإسلام بيومى وعماد الصواف ومحمد محى وأيمن رشاد

وخاض حسنين عبد الفتاح المدير الفنى للأميرية المباراة بالتشكيل الأتى ....
 
محمد الشحات وعبد الله علاء واحمد محمود وبيومى عبد القادر ويوسف محمد ومحمد اشرف وعلى علاء الدين وعمر رأفت ويونس سعيد وعبد المنعم طارق ومحمود السيد

وادار اللقاء تامر جمعة حكم ساحة وعاونه كلا من هشام الدسوقى ومحمد زيد من منطقة الغربية

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٤٠ نقطة وتوقف رصيد الأميرية عند ٢٠ نقطة.

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