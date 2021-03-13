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جومانا مراد مستمرة في دعم المرأة العربية في"مش هنفرح بيكي"

السبت 13/مارس/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تستعد النجمة جومانا مراد، لعرض حكاية "مش هنفرح بيكي"، من مسلسل "زي القمر" بداية من السبت الموافق 27 مارس الجاري وحتى آخر الشهر على شاشة cbc.. يوميًا في تمام الثامنة مساءاً.

وتقوم جومانا مراد، ببطولة 5 حلقات بعنوان "مش هنفرح بيكي"، والتي تقدم من خلالها دور فتاة جميلة تدعى "أماني"، حيث يتأخر بها سن الزواج.. مما يجعلها تدخل في مواجهة مع المجتمع الذي ينظر لها بطريقة ظالمة ورجعية.

وانتهت جومانا مراد، مساء أمس الجمعة من تصوير آخر مشاهدها بـ"مش هنفرح بيكي"، حيث استمر العمل لمدة 3 أسابيع متواصلة بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة منها المعادي وأكتوبر.

يذكر أن جومانا مراد، تحرص دومًا على تبني القضايا النسوية الهامة والتي تساند من خلالها المرأة العربية بشكل عام، والتي توجت مؤخرًا بتنصيبها رسميًا كسفيرة لمستشفى بهية لسرطان الثدي، نظرًا لدعمها الدائم للمحاربات داخل هذا الكيان.

مسلسل "زي القمر" حكاية "مش هنفرح بيكي" بطولة جومانا مراد، وعباس أبو الحسن، ومها أبو عوف، وهالة فاخر، ومحمد أبو داوود، ونرمين زعزع، وألفت عمر، وضيفة الشرف زينب وهبي، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة إلهام صفي الدين، ومارينا ألبرت، ونور عبد الرحمن، تأليف شهيرة سلام، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإشراف عام حسام شوقي، وإنتاج سينرجي "تامر مرسي" وسلميديا "مها سليم".

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