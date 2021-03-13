لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة عودة نجم الفريق، إلى المباريات خلال الفترة المقبلة.





وتمسك موسيماني، بفكرة رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وحاولت لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، التدخل وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، خاصةً بعد تقديم اللاعب اعتذاره، إلا أن موسيماني تصدى لكل محاولات الصلح.





وكان الجهاز الفني، قرر توقيع عقوبة على كهربا بابعاده عن المشاركات لمدة شهر مع تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، بسبب عدم التزامه.





ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



