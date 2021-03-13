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"الجندي" عن تطوير الريف المصري: "شيء لا يصدقه عقل" (فيديو)

السبت 13/مارس/2021 - 06:02 م
رقية جمال
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أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمشروع تطوير الريف المصري، والذي يتضمن تطوير 4500 قرية و33 ألف عزبة، وتم رصد مبلغ مبدئي له 500 مليار جنيه، معقبًا: "شيء عجيب لا يصدقه عقل".

ودعا "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، الله أن يقوي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعينه ويعطيه الصحة، مشددًا على ان الرئيس أكد أن هذا المشروع يتم بتمويل بواسطة المصريين، معقبًا: "ربنا يقوينا أننا نكون على قدر المسئولية معه ونتحمل هذه الفترة الصعبة".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أننا حاليًا ننقذ ما تبقى من مصر التي تحولت لشبه دولة في مرحلة من المراحل بسبب الأعباء التي تكالب وتكدست عندما استعصت على العلاج.

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