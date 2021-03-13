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ولعت في نفسها بالجاز.. تفاصيل محاولة انتحار ربة منزل بحلوان

السبت 13/مارس/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت تحريات المباحث حول واقعة قيام ربة منزل بمحاولة الانتحار عن طريق حرق نفسها بحلوان، أنها تدعي هناء. م وتبلغ من العمر 30 سنة ويوجد خلافات زوجية كثيرة بينها وبين زوجها وعلي أثرها كانت تترك المنزل كثير.

وتبين من التحريات أن يوم الواقعة قامت السيدة بترك منزل الزوجية بسبب مشادة كلامية نشبت بينها وبين زوجها وعلي أثرها، انتقلت لمنزل والدها، وبعدها دخلت الحمام.

وقامت بسكب كمية من الجاز على جسدها واضرمت به النار مما أدي إلي أصابتها بحروق خطيرة بمختلف جسدها.


وردت إشارة لقسم شرطة حلوان، من المستشفي العام، مفادها استقبال ربة منزل، مصابة بحروق في انحاء متفرقة من جسدها.


وبتكثيف التحريات تبين بسبب خلافات زوجية وتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

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