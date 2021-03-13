لماذا تسعى تركيا للتقرب إلى مصر؟ (فيديو)









محاولات كثيرة من تركية وعلى عدة مستويات تهدف لعودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر، فأنقرة تواصل إرسال إشارات التقرّب من القاهرة خلال الآونة الأخيرة، مُبدية استعدادها لإصلاح العلاقات، التي توترت بشدة بسبب التصرفات التركية، خاصة التدخل التركي في الشؤون المصرية، والتحريض وتشجيع العنف والإرهاب، بالإضافة إلى التصرفات التركية غير المقبولة في منطقة شرق المتوسط وليبيا.





لكن لماذا تسعى تركيا لإعادة العلاقات مع مصر؟





المحللون قالوا إن سعي تركيا للتقرب لمصر ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل الأطماع التركية باستقطاب مصر بعيدا عن دول شرق المتوسط ومحيطها العربي والخليجي، طمعا في ثروات النفط والغاز، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





لكن الرد المصري على محاولات الاستقطاب التركية كان واضحا، فبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" التي نقلت عن "مصدر مصري رسمي" أنه على تركيا إذا أرادت علاقات طبيعية أن تلتزم قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأن توقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.



