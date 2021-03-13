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'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية

السبت 13/مارس/2021 - 06:20 م
جانب من اجتماع الهيئة
جانب من اجتماع الهيئة
ميسون أبو الحسن
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عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعًا اليوم السبت، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وبحضور االأعضاء: المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والدكتور إيهاب أبو عيش، ووليد عبدالعزيز، وسامح عبدالله، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبد الإله، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وقررت الهيئة في اجتماعها:

أولًا: تعيين شريف علي محمد عبد الباقي عزيز رئيسًا لتحرير مجلة الأهرام الاقتصادي، بالإضافة إلى رئاسته لمجلة لغة العصر، وذلك خلفًا لخليفة أدهم أحمد خليل رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي.

ثانياً: تعيين أحمد السيد محمد أحمد العزاوي رئيسًا لتحرير جريدة البروجرية إجيبسيان وجريدة بروجريه دايمانش والبوابة الإلكترونية الفرنسية خلفاً للشيماء عبدالاله عبد الحميد حسن التي تم تعيينها عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة.

 ثالثاً: تعيين داليا أحمد أحمد محمد حمام عضوًا بمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، بدلاً من الشيماء عبد الإله عبدالحميد حسن.

رابعاً: تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية؛ حيث أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه بصدور قرارات تعيين أعضاء الجمعيات العمومية يكون قد تم استكمال تشكيلات المؤسسات الصحفية القومية،وفقاً لما حدده القانون مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لتمارس اختصاصاتها المحددة وفقاً للقانون.

وجاءت تشكيلات الجمعيات العمومية كما يلي:
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية
'الوطنية الصحافة' تُقر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية

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تشكيل الجمعيات العمومية للصحف القومية الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية القومية الفجر

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