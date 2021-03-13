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مدرب منتخب مصر يفاضل بين عبد الله السعيد ومايسترو الزمالك

السبت 13/مارس/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يفاضل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، بين نجم الزمالك يوسف أوباما وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز سبورت، لضم أحدهما للمعسكر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة معسكر مغلق مع نهاية الشهر الجاري، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتعالت الاصوات داخل جهاز الفراعنة، بضم يوسف أوباما لاعب الزمالك، بدلًا من عبدالله السعيد خاصةً أن اللاعب يؤدي بشكل مميز مع فريقه بالفترة السابقة.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الكيني يوم 25 مارس الجاري، قبل أن يستضيف جزر القمر يوم 29 من نفس الشهر، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

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