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صديق رونالدو: من الرائع أن نراه في الدوري الفرنسي

السبت 13/مارس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
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يتعرض كريستيانو رونالدو لسيل من الانتقادات، بعد خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا، كان آخرها من لاعب الفريق السابق، أليسيو تاكيناردي، الذي خرج ليعلن صراحة أن النجم البرتغالي، يتعين عليه الاعتذار لجمهور الـ(بيانكونيري).

لكن الكثيرين انبروا كذلك للدفاع عن رونالدو، حيث اعتبر زميله في المنتخب، جوزيه فونتي، اليوم السبت، أن صاروخ ماديرا "في موقف يسمح له بالاختيار".

وهو ما أثار أيضا حالة من الجدل، خاصة فيما يتعلق باحتمالية رحيل الـ(دون) عن مدينة تورينو.

وقال قائد فريق ليل الفرنسي "وحده كريستيانو يستطيع اتخاذ هذا القرار.. أظهر بالفعل أنه الأفضل في إنجلترا وإسبانيا، والآن في إيطاليا".

وتابع "أعتقد أن ما حققه كريس في بطولات مختلفة أمر رائع، أن يصبح أفضل مهاجم ويواصل بنفس المستوى".

وأكد "ستكون هناك الكثير من الفرق المهتمة بالحصول على خدماته، أيا كان القرار الذي سيتخذه، سيكون من المثير رؤيته"، قبل أن يردف "ربما يستطيع المجيء إلى ليل أيضا".

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