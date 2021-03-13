تعرف على موعد طرح أغنية "متاهة" لـ سميرة سعيد

أعلنت المطربة سميرة سعيد، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "متاهة"، عبر قناتها الرسمية بـ موقع نشر الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



حيث نشرت سميرة سعيد، بوستر الأغنية الجديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "متاهة الإثنين يوم الاثنين 15.03.2021".



يذكر أن سميرة سعيد طرحت مؤخرا فيديو كليب "هليلة"، عبر قناتها على يوتيوب، والذى حقق خلالها ما يتجاوز 3 ملايين مشاهدة، وأغنية "هليلة"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور.

