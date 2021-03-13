معلومات لا تفوتك عن الراحلة ملك إسماعيل





تصدرت الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم السبت، عقب وفاتها ووصول جثمانها، حيث تركت بصمة كبيرة في التليفزيون المصري.





الإعلامية ملك إسماعيل





وتعتبر ملك إسماعيل رائدة من رواد ورائدات التلفزيون المصري، حيث عملت كمذيعة ربط وبرامج على مدار 30 عاماً، حيث تولت العديد من المناصب داخل ماسبيرو منها رئيسة القناة الأولى ونائب رئيس التلفزيون ومستشارا له.





دراسة ملك إسماعيل





درست ملك إسماعيل في كلية الآداب قسم صحافة، وعملت بالتلفزيون كمذيعة مقابل 10 جنيهات، وذلك قبل تخرجها، ثم عينت ورفع أجرها إلى 19 جنيها، وهي أول المذيعات التي نزلت بالكاميرا إلى الشارع.





أعمال ملك إسماعيل





واعتادت الراحلة ملك إسماعيل على النزول بكاميرا إلى الشوارع والميايدن ورصد القضايا الاجتماعية بجرأة سببت لها العديد من المشاكل وقتها، إلا أنها واصلت مهنتها بكل جسارة.





برامج ملك إسماعيل





وبدأت ملك إسماعيل ببرنامج دائرة الضوء ثم فرصة العمر وانتهت ببرنامج سلوكيات وعلى الطريق وعانت من التهديدات من حرق سيارتها وتهديدها بالقتل وانتهت بإجبارها على ترك التليفزيون المصري.





أعمال ملك إسماعيل الفنية





والتحقت الإعلامية القديرة ملك إسماعيل بإحدى العمال السينمائية، حيث ظهرت بفيلم "نفوس حائرة"، والذي تم إنتاجه في عام 1968، من تأليف وإخراج أحمد مظهر، وقامت بدور مذيعة تليفزيون.





ملك إسماعيل تختتم مسيرتها





وتركت الإعلامية القديرة ملك إسماعيل عملها في مبنى الإذاعة والتلفزيون لتختتم مشوارها في عام 1997 بعد مسيرة حافلة من الإنجازات نالت بها احترام الجميع.





نعي ملك إسماعيل





من جانبه، نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلامية ملك إسماعيل التي رحلت عن عالمنا يوم أمس الجمعة مأثرة بإصابتها بكورونا.



