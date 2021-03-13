Advertisements

رد قوي من اتحاد الصناعات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر

السبت 13/مارس/2021 - 06:12 م
ااتحاد الصناعات المصرية
ااتحاد الصناعات المصرية
الفجر الاقتصادي
Advertisements

صرح اتحاد الصناعات المصرية، اليوم السبت أنه تابع بيان سفيرة فنلندا للأمم المتحدة المقدم نيابة عن 31 دولة والذي أوردت فيه قلق تلك الدول إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، ومشاركة مقدمي البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان مخاوفهم في هذا الصدد. 


وأضاف الاتحاد تعليقا علي ما ورد في البيان، بأن اتحاد الصناعات المصرية يؤكد  على أهمية القراءة المتعمقة للتطورات الحادثة في مصر منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم الدولة المصرية باعتبارها فترة بالغة الحساسية ليس فقط على مستوي استقرار الوضع السياسي والاجتماعي والأمني في مصر بل في استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط بأسرها. فمنذ هذا التاريخ، وهناك حوار مع كافة الكيانات والتنظيمات المصرية والتي تعمل في إطار مؤسسي لرسم صورة لمستقبل البلاد بمبدأ المشاركة والإدماج لكافة طوائف المجتمع المصري من شباب ونساء ورجال أعمال وعمال وذوي احتياجات خاصة وغيرها من الفئات،

كما أن اتحاد الصناعات المصرية على يقين من أن الدول تتدرج في مستويات ممارسة الحريات وفق متطلبات حماية أمنها القومي بشكل متوازن خاصة في حال الدول التي مرت بتحولات هامة كالوضع في مصر، وأن الدولة المصرية تسير في هذا المنهاج بخطي جيدة وفق ظروفها وثقافة مجتمعها الذي تحكمه تقاليد راسخة تتسم بقدر كبير من التحفظ، وليس بالضرورة أن يكون ذلك قياسا على ما يتم في دول لم تمر بمثل ما مرت به مصر من ظروف وتحديات وتختلف في تقاليدها وثقافتها اختلافا جوهريا عن المجتمع المصري.

فعلي سبيل المثال جاء قانون اتحاد الصناعات المصرية رقم 70 لسنة 2019 مثالا حيا لتخلي الدولة عن سلطتها التنظيمية في شئون مجتمع الأعمال حيث كان القانون السابق لهذا القانون يعطي سلطة إشرافيه لوزير التجارة والصناعة على اتحاد الصناعات المصرية، فجاء القانون الجديد ليمنح استقلالية كاملة غير مسبوقة للاتحاد الذي يضم في عضويته ما يزيد عن 120 ألف منشأة صناعية يعمل بها ما يزيد عن 7 مليون عامل ، وفضلا عن تلك الاستقلالية التنظيمية والمالية والإدارية فرض القانون بشكل رسمي الرجوع لرأي الاتحاد في كافة التشريعات ذات الصلة بالصناعة والاقتصاد باعتباره أحد أقوي المنظمات المدنية في مصر . وقد مكن هذا القانون الاتحاد من تعديل هيكله بما يمكنه من خدمة أعضائه بشكل أوسع مع التركيز علي خدمة سيدات الأعمال من خلال إنشاء وحدة خاصة للمرأة في مجال الأعمال وإنشاء شبكة رائدات الأعمال المصرية وجميعها تهدف لتعظيم دور المرأة في الاقتصاد وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

كما أن تمكين المرأة في مصر يتجسد في العدد الغير مسبوق لعدد الوزراء النساء في الحكومة المصرية فضلا عن تولي المرأة مقعدا هاما كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، وكذلك عدد القاضيات المصريات في القضاء المدني بمحاكمه وهيئاته المختلفة.

كما يؤكد اتحاد الصناعات المصرية أن التشريعات الاقتصادية في مصر وكذا التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وكذا المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية توجهت في معظمها توجها واضحا نحو تمكين المرأة

 

اقتصاديا، وإتاحة فرص العيش الكريم للفئات الأولي بالرعاية والمجتمعات الفقيرة والمهمشة، ومثال ذلك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج تكافل وكرامة، ومشروع حياة كريمة لتطوير 1500 قرية مصرية تطويرا يتخذ من أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة قاعدة فيما ينفذ من مشروعات ، والتي سيتم تعميمها لتغطي كافة القري المصرية التي تبلغ قرابة 5000 قرية.

كما أن قانون النقابات العمالية في مصر قد صدر بناءا على حوار مجتمعي لتشجيع النقابات العمالية على ممارسة دورها بشكل كامل، وتم تحديث القانون بالتشاور مع منظمة العمل الدولية، وهو قانون غير مسبوق منذ أكثر من 30 سنة ويسمح بالتعددية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وكان اتحاد الصناعات داعما لفكرة توسيع مساحة العمل النقابي وتطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة. 

واتحاد الصناعات المصرية في ضوء ما سبق يدعو الدول مقدمة البيان للقراءة المتعمقة للأوضاع في مصر مرجعيتها استشارة مؤسسات المجتمع المدني المصرية ودراسة ما يتم تنفيذه من مشروعات وبرامج تهدف جميعها لإعادة بناء الدولة المصرية استنادا علي أسس أهداف التنمية المستدامة.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيان حقوق الانسان المشهد السياسي في مصر الاصلاحات السياسية في مصر اتحاد الصناعات المصرية

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يومين

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ يوم

فوز بلبيس وميت خلف وتلا وتعثر الشرقية وفاقوس في جولة قوية بالقسم الثالث(صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"المرشدي" يكشف أهم ملامح قانون تنظيم اتحاد الصناعات الجديد

8 قوانين على طاولة "صناعة البرلمان".. تستهدف دفع عجلة الاقتصاد وتطوير الصناعة

سامح شكري: مصر تؤمن أن بناء الإنسان هو الأساس والهدف الحقيقي

وزير القوى العاملة يلتقي كبار المسئولين بمؤتمر العمل الدولي بجنيف لعرض إنجازات الحكومة

"القوى العاملة" بجنيف: القيادة السياسية توجه دائماً باحترام الاتفاقيات الدولية

من حيث المبدأ.. البرلمان يوافق على قانون المنظمات النقابية العمالية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

09:46 ص

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين