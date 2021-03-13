إزالة ورفع 349 حالة إشغالات وتعديات من شوارع بني سويف (صور)



نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء وليد البيلي رئيس المركز، اليوم السبت، حملة مكبر لإزالة الإشغالات والتعديات، أسفرت عن إزالة ورفع 349 حالة إشغالات متنوعة، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفين.



وأكدت الوحدة المحلية، في بيان لها، أنه في اطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف قامت الوحدة المحلية ومركز ومدينة بني سويف وشرطة المرافق بحملة مكبرة بشوارع المدينة.



شرطة المرافق



وقاد الحملة كل من: المهندس محمد رياض نائب رئيس المدينة ونادي مرداش نائب رئيس المدينة والمقدم محمد بكري نائب رئيس قسم شرطة المرافق والمقدم محمد هاني ظابط شرطة المرافق والمقدم رامي كامل رئيس مباحث شرطة المرافق والنقيب مصطفي احمد ظابط شرطة المرافق ورؤساء المناطق.



اشغالات وتعديات



وأسفرت الحملة علي إزالة ورفع 349 متنوعة: تاندة مخالفة وبانرات ويافطة وميزان وشماسي وتعديات علي الارصفة وكراسي وترابيزات ومخالفات علي جانب الطريق وإشغال طريق باعة جائلين، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.



تكليفات المحافظ

ياتى ذلك تتفيذا لتكليفات محافظ بني سويف، بالمتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

