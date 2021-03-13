محافظ الفيوم بعد استئناف العام الدراسي: التأكيد على المعلمين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية



اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١

اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١

اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١

اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١ مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي: اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١ مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي: اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢١ اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١ اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١

أكد أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة أتمت استعدادها لإتمام الفصل الدراسي الثاني مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.وقال "الأنصاري" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إنه تم التأكيد على المعلمين بالالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.وأشار إلى أنه هناك تنسيق كبير بين المحافظة ووزارتي التربية والتعليم والصحة مع وجود الزائرات الصحيات لمتابعة الأوضاع الصحية داخل المدارس والقيام بتعقيم الفصول، مستطردًا "اليوم الدراسي عدى على خير ولولي الأمر الحرية في إرسال أبنائهم وفق للقرارات الأخيرة لوزير التربية والتعليم".اقرأ أيضًا..اعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وابريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.ويُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أبريل الموافق ٢٠٢١مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية: