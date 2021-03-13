أوقف النجم الساحلي انتصارات الترجي التونسي بعدما تغلب عليه 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري التونسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز الملعب التونسي على الصفاقسي 1-0.



وتقدم النجم الساحلي بهدف سجله أيمن الصفاقسي في الدقيقة الرابعة، وأضاف مرتضى بن وناس الهدف الثاني في الدقيقة 51.



وشهدت المباراة طرد خليل شمام لاعب الترجي التونسي في الدقيقة 38.



ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الترجي عند 40 نقطة في صدارة الترتيب.



وهذا الفوز هو العاشر للنجم في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.



فيما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى للترجي بعد ثماني انتصارات متتالية، وهي الخسارة الثانية للترجي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 13 مباراة والتعادل في مباراة.



وفي المباراة الثانية، فاز الملعب التونسي على الصفاقسي بهدف نظيف سجله فخر الدين الجزيري في الدقيقة 51.



ورفع الملعب التونسي رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الصفاقسي عند 28 نقطة في المركز الثالث.