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أستاذ علوم سياسية: تركيا ترغب في إعادة العلاقات مع مصر لما تشعر به من عزلة

السبت 13/مارس/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر دولة مؤثرة إقليميا ودوليا، وهناك عدة عوامل أدت إلى هذا الموقف التركي، لافتًا إلى أن الخلاف بين الدولتين كان حول قضايا سياسية، ويمكن أن تعود العلاقات الثنائية اذا تراجعت تركيا عن مساندتها لتلك القضايا، ومساعدتها للجماعات الإرهابية.

وأضاف الدكتور إكرام بدر الدين، خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن هناك رسائل تعني أن تركيا ترغب في إعادة العلاقات مع مصر، لما تشعر به من عزلة في شرق المتوسط.

وأوضح انه إذا تحولت التصريحات التركية إلى واقع رسمي يمكن أن تعود العلاقات بين مصر وتركيا.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك رغبة سياسية في عودة العلاقات التركية مع الدولة المصرية، لابد أن يثبت الجانب التركي حسن نيته من خلال وسائل متعددة، منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والخروج من ليبيا، وعدم مساعدة الجماعات الإرهابية، وغيرها، وإذا لم يحدث ما يثبت ذلك ستصبح الأمور شديدة الصعوبة.

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