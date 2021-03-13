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حكومة ليبيا الجديدة تتسلم ديوان الوزارة في طرابلس

السبت 13/مارس/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
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 تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم، ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس وعقد أولى اجتماعاته بمقر الحكومة.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن الدبيبة عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارت والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

يأتي ذلك بعد حصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس النواب خلال انعقاده في سرت الأسبوع الماضي ومن المقرر ان تؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس الاثنين المقبل في طبرق.

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