Advertisements

تامر حسنى فى أحدث ظهور من كواليس كليب "غنى وسمعنى"

السبت 13/مارس/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
نشر النجم تامر حسني، عدة صور من كواليس كليب غنى وسمعنى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر تامر حسني خلال كواليس الكليب مع مجموعة من الشباب والأطفال وعلق عليها بكتابة: " من كواليس كليب غني وسمعني"

يذكر أن الفنان تامر حسنى رد على بعض رواد السوشيال بخصوص شائعة انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل ونشر صورة وكتب معلقا: "والنبى انت اللي قمر".

جدير بالذكر أنه ترددت مؤخرا شائعات حول انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، ولكن بهذه الصورة ترد بسمة بوسيل على الكثير من الأخبار المنتشرة عنهما.

ويشارك الفنان تامر حسني بعمل سينمائي جديد "مش أنا" بطولة ماجد الكدواني وحلا شيحة وسوسن

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تامر حسنى

أخبار تهمك

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 5 ساعات

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يومين

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

بالأسماء.. قائمة الغائبين عن الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. تامر حسني وبسمة بوسيل يستقبلان مولودهما الثالث في أمريكا

"ناسيني ليه".. حالة تامر حسني التي عادت به إلى عصره الذهبي.. أسيل عمران كلمة السر.. وزوجة تامر: أنا بحبها

شاهد.. الصور الأولى من فيلم تامر حسني الجديد "مش أنا"

عاجل.. أنباء عن انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

بعد أنباء انفصاله عن بسمة بوسيل.. حبيبة تامر حسني السابقة تحتفل وترقص!

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

06:51 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين