أخصائي علاج طبيعي يُحذر من طرقعة الرقبة

قال الدكتور رامي عاطف، أخصائي العلاج الطبيعي، إن "طرقعة" الرقبة والظهر بصفة مستمرة من الأشياء التي تؤدي إلى كوارث بصورة كبيرة، خاصة أن الكثير من غير المتخصصين في العلاج الطبيعي يقومون بـ"طرقعة" الرقبة والظهر، معقبًا: "أنا مش ضد الطرقعة، ولكن الطرقعة لها استخدامات ليست في الأوجاع المُزمنة".



وتابع "عاطف"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن هناك الكثير من الحوادث تحدث بسبب "طرقعة" الرقبة، معقبًا: "الطرقعة ممكن تؤدي إلى شلل أو الوفاة،.. الطرقعة دائمًا آخر حاجة، ومن يقوم بها المتخصص بطرق معينة".



ولفت إلى أن الشخص الذي يقوم بـ"طرقعة" رقبته لن يؤذي نفسه في الغالب، ولكن الشخص الذي يقوم بطرقعة رقبة الآخر بدون علم، قد يؤدي إلى إصابته بالكثير من المشاكل، مشيرًا إلى أن "الطرقعة" ليست علاجًا، ولكنه قد تؤدي إلى راحة نسبية.

