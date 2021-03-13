القضاء الإداري ينظر دعوى تحديد موعد لانتخابات النواب في دير مواس

نظر محكمة القضاء الإداري في المنيا، غدا الأحد، الدعوى المقدمة من أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب دائرة ديرمواس في جنوب المحافظة، يطالب فيها إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد موعدا لإجراء عملية الاقتراع بالدائرة المؤجلة.



وكان المرشح أيمن عبد الحي أحمد مصطفي، وشهرته أيمن هيكل، قدم الإثنين الماضي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها كلا من: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المؤجلة بالدائرة.





وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 8700 لسنة 11 ق، "مستعجل" أنه من المرشحين المدرجين لخوض إنتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة بمحافظة المنيا، ومقرها مركز ديرمواس، وبسبب إرجاء باقي إجراءات الانتخابات بالدائرة بعد إدراج مرشح أخر بحكم قضائي أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 73 لسنة 2020 في 20 أكتوبر الماضي، وفي المادة الثانية من ذات القرار أرجأت باقي الإجراءات والمواعيد المقررة لإنتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، وكان مقررا إجراؤها في الخارج والداخل أكتوبر الماضي، لحين تحديد موعد آخر.



انعقاد مجلس النواب



ذكرت الدعوى: أنه لما كان انعقاد مجلس النواب الحالي بغير تمثيل دائرة ديرمواس في النظام الفردي في 12 يناير الماضي، وقد تجاوز الميعاد الـ 60 يوما المستقرة دستوريا وما زال مقعد الدائرة بالفردي شاغرا والنصاب القانوني لمجلس النواب منقوصا، إذ حدد القانون 140 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والذي حددت المادة الأولى منه عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضوا منتخبا وبمادته الثالثة التي حددت أن يكون عدد الأعضاء المنتخبين علي النظام الفردي 284 عضوا.



رمز الشمعة



كما تضمنت الدعوى: لما كان الطالب استوفى كل الشروط اللازمة للترشح وأدرج اسمه تحت رمز الشمعة برقم 14، وهو منافسا وترشح في دورات سابقة مما يعني أنه محق جاد في دعواه ولما كانت المنافسة الانتخابية قائمة من تاريخ الإعلان عنها حتى الآن دون أن تحدد الهيئة الوطنية موعدا زمنيا محددا أو ميعادا مشروطا أو حتى مقترنا بظرف ما، مما يجعل هذا الأمر مخالف للقانون وغايته.



وذكرت الدعوى: لما كانت الدائرة التي أرجأت الانتخابات فيها "ديرمواس" لا يمثلها أحد عن النظام الفردي، مما يعني انتقاصا من حقوقها، ولأن الطالب يقدم نفسه نائبا عن الشعب والدائرة متعهدا أن يكون هو صوتا لمن لاصوت له مما يجعل صفة الطالب في طلبه مزدوجة باعتباره مرشحا ومواطنا عن ذات الدائرة، وفي غير خصومة شخصية ولا هدف خاص غير مسؤول فلاذ بالقضاء لينصف شعب دائرة تحتاج إلى الإنصاف.