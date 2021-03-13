شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

يوشك فصل الشتاء للعام الحالى 2021 على الانتهاء، فى غضون أسبوع من الآن، بعدما شهدت مصر موجة من التقلبات الجوية، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، التى بدأت بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وهطول الأمطار، بالإضافة إلى سقوط الثلوج على بعض المدن والمحافظات.



عقب ذلك شهدت مصر تحسنا فى الأحوال الجوية، وارتفاع فى درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بقيم تراوحت بين 6 إلى 8 درجات، تأثرا بالموجة الحارة التى مرت بها مصر، والتى بدأت يوم الإثنين الماضي، وبلغت ذروتها الأربعاء الماضى، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.



وفى حين يعتقد البعض ان شتاء 2021 قد انتهى بالفعل، جاءت تصريحات الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، التى أكدت أن شتاء 2021 سينتهى بعد 7 أيام، حين سيبدأ فصل الربيع يوم 21 مارس الحالى، وهو فصل انتقالى بين الشتاء والصيف، يشهد تذبذبات فى حالة الطقس بشكل كبير، وترتفع درجات الحرارة وتنخفض بشكل متذبذب أيضا.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الأحد 14 مارس 2021، وحتى يوم الجمعة 19 مارس 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يوم الأحد 14 مارس 2021:



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الإثنين 15 مارس 2021:



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الثلاثاء 16 مارس 2021:



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.



يوم الأربعاء 17 مارس 2021:



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



يوم الخميس 2021:



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.



يوم الجمعة 19 مارس 2021:



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.