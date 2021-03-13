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جمال حمزة لـ"الفجر الرياضي": الزمالك يتأهل من دور المجموعات في هذه الحالة

السبت 13/مارس/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعرب جمال حمزة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن أمنياته بإمكانية الفريق التأهل إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكشف حمزة، عن حظوظ الفارس الأبيض في التأهل عن مجموعته، موضحًا أن جميع الفرق تسعى لحصد بطاقات التأهل.

 

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة: "أثق في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز ضد الترجي التونسي، وإسعاد جماهير الفريق".

 

وتابع: "الحالة التي تُمكن الفريق من التأهل، هي ضرورة الثقة بالنفس والإيمان بقوة الفريق، لابد التعامل مع تلك المباراة بأنها مباراة النهائي".

 

واختتم: "لا أرغب في التحدث عن تغيير الجهاز الفني، ولكن أتمنى أن يكون الحظ والتوفيق في مساندة الفريق أمام بطل تونس من أجل الحفاظ على أمل التأهل".

 

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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