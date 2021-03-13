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بـ"هيروين وخرطوش".. سقوط إثنين من العناصر الإجرامية بأوسيم

السبت 13/مارس/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على إثنين من العناصر الإجرامية بمركز أوسيم شمال المحافظة، وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر، وأسلحة نارية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة أوسيم برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث القسم، من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة المركز "لأحدهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات مبلغ بسرقتها وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر 2 فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية، مبلغ مالي.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.


وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

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