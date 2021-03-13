"الأوقاف": لا بد أن يكون للمؤتمرات الدينية دور لمواجهة التطرف والإرهاب





طالب الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بضرورة أن يكون للمؤتمرات الدينية دور وتوصيات لمواجهة التطرف والإرهاب.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا نعيش الآن في عصر الفضائيات، ويجب أن يكون هناك حوار مجتمعي، وتقارب بين جميع الأديان، لأن الأديان السماوية خرجت من مشكاة واحدة، ولا يمكن أن تكون هناك صراعات بين الأديان، وكلها تكمل بعضها البعض.



وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إننا نريد أن يكون هناك رغبة في تحويل ثقافة الفرد إلى ثقافة مجتمعية بين دول العالم، لأن الإرهاب والتطرف يؤثران على الجميع، وليس هناك أحد بمنأى وبمعزل عن تصرف من تصرفات الإرهابيين.



وكشف عن أننا في مصر عندما لا يكون هناك مؤتمرات دولية، ولا توجد ثقافات أخرى من دول أخرى، نكون بمثابة من يحدث نفسه بنفسه، لكن عندما يسمعك الآخر، ويغرد معك في نفس السرب، فالآلام واحدة، وهو ما رأيناه من رؤوس الوفود المشاركة في مؤتمر «حوار الأديان والثقافات» خلال الجلسات الافتتاحية والجلسة الأولى والثانية.



وتابع أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أدار الجلسة العامة الثانية بعنوان «الحوار والبرلمان» للمؤتمر الإسلامي الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلـس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي بدأت فعالياته بالقاهرة اليوم، وكشف النائب أبو العينين عن دور البرلمانات في الحوار والثقافات، وعندما تتزاور البرلمانات الأخرى يتم تحقيق ثقافة مجتمعية.





