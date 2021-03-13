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برشلونة يستغني عن 8 لاعبين من أجل ضم هالاند

السبت 13/مارس/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا يسعى للدخول بقوة في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة ومع ذلك يحتاج النادي الكتالوني للتخلي عن بعض نجومه من أجل تمويل الصفقات الجديدة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن خوان لابورتا حدد النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني على رأس أولوياته.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يخطط للتخلص من 8 لاعبين وهم فيليب كوتينيو وأنطوان جريزمان وبرايثوايت وصاوميل أومتيتي وبيانيتش ونيتو وجونيور فيربو وماثيوس استعدادا للموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني ستجعله يبيع العديد من اللاعبين من أجل الصفقات الجديدة علماً بأن صفقة هالاند ستكلف خزينة البلوجرانا حوالي  100 مليون يورو.

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هالاند دورتموند برشلونة

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