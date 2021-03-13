Advertisements

فوساتي: تلقيت أكثر من عرض لقيادة الأهلي

السبت 13/مارس/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements


كشف خورخي فوساتي المدير الفني السابق لمنتخب أوروجواي عن تلقيه أكثر من عرض  لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال فوساتي في تصريحات عبر زووم لبرنامج (السادسة) بقناة النادي الأهلي: "آخر عرض تلقيته لتدريب الأهلي في نوفمبر الماضي، وكيلي تحدث معي أولا عن اهتمام الأهلي بالتعاقد معي لتدريب الفريق قبل أن اتواصل مع أحد مسوؤلي الأهلي".

واضاف : "كنت اتمنى التوصل لاتفاق لتدريب الأهلي فهو شرف كبير لي تدريب أفضل فريق في إفريقيا ، لكن ظروفي لم تسمح بذلك، الأهلي فريق قوي جدا يمتلك أفضل اللاعبين الذين يستحقون اللعب في أوروبا".

كما أوضح، أن الأهلي قدم عرضا قويا في كأس العالم للأندية،  واستحق بالفعل الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وعلى صعيد اخر ، اشار فوساتي، إلى أن رحيل لويس سواريز عن برشلونة كان افضل قرار ، اللاعب لم يكن سعيدا في الفترة الاخيرة بسبب كومان، واللاعب وجد نفسه مع اتلتيكو مدريد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فوساتي الاهلي أوروجواي

أخبار تهمك

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 20 ساعة

فوز بلبيس وميت خلف وتلا وتعثر الشرقية وفاقوس في جولة قوية بالقسم الثالث(صور)

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ 35 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ يوم

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 12 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يومين

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ يوم

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة - مدرب الأهلي السابق كلمة السر في اختيار لازاراتي

نجم بيراميدز يغازل الأهلي

بتروجت يتمسك بضم باسم مرسي و"رديف" الأهلي والزمالك

رسمياً.. الأهلي السعودي يعلن إقالة مدرب الفريق ويُعيّن مدرب محلي

حارس أهلي جدة السابق: الفريق عثر على ضالته بالتعاقد مع برانكو

خورخي فوساتي .. 6 معلومات عن المرشح لتدريب النادي الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

09:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين