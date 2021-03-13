فوساتي: تلقيت أكثر من عرض لقيادة الأهلي









كشف خورخي فوساتي المدير الفني السابق لمنتخب أوروجواي عن تلقيه أكثر من عرض لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.





وقال فوساتي في تصريحات عبر زووم لبرنامج (السادسة) بقناة النادي الأهلي: "آخر عرض تلقيته لتدريب الأهلي في نوفمبر الماضي، وكيلي تحدث معي أولا عن اهتمام الأهلي بالتعاقد معي لتدريب الفريق قبل أن اتواصل مع أحد مسوؤلي الأهلي".





واضاف : "كنت اتمنى التوصل لاتفاق لتدريب الأهلي فهو شرف كبير لي تدريب أفضل فريق في إفريقيا ، لكن ظروفي لم تسمح بذلك، الأهلي فريق قوي جدا يمتلك أفضل اللاعبين الذين يستحقون اللعب في أوروبا".





كما أوضح، أن الأهلي قدم عرضا قويا في كأس العالم للأندية، واستحق بالفعل الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية.





وعلى صعيد اخر ، اشار فوساتي، إلى أن رحيل لويس سواريز عن برشلونة كان افضل قرار ، اللاعب لم يكن سعيدا في الفترة الاخيرة بسبب كومان، واللاعب وجد نفسه مع اتلتيكو مدريد.



