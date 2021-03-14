منح البرلمان الليبي، يوم الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد حصولها على تأييد 132 نائبا.





وعقب منح الثقة لحكومته، دعا رئيس الوزراء الليبي إلى إنهاء الانقسام، مؤكدا على ضرورة إزالة الحدود الوهمية التي تم بناؤها بين الليبيين خلال الفترة الأخيرة.





وتعهد الدبيبة بالعمل بكل جهد لدعم المجلس الرئاسي من أجل إنجاح الفترة الانتقالية.





ورحبت مصر بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، كما بادر الرئيس بدعم الحكومة الجديدة، والمجلس الرئاسي الليبي.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف دعم السيسي المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة في ليبيا.





دعم مصري لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة.





وأعرب الرئيس السيسي عن خالص التهنئة للدبيبة، لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي، والتي تمثل خطوة تاريخية مهمة في طريق تسوية الأزمة الليبية، مؤكدا الثقة في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية، وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيدا لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.





كما شدد الرئيس على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة السيد الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلا عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق.





من جانبه، تقدم الدبيبة بالشكر والامتنان للرئيس السيسي على تهنئته، معربا عن التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث الذي تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية، ومؤكدا على خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا، وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية، وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدما بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر.





دفع مسار التسوية السياسية في ليبيا

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي.





وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وحصول حكومة الدبيبة على ثقة مجلس النواب، مؤكدا ضرورة البناء على هذه الخطوات الإيجابية، من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي، وبما يحد من التدخلات الخارجية في هذا الإطار.





من جانبه، أعرب المنفي عن تقديره لتهنئة الرئيس السيسي، والجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر وليبيا حكومةً وشعبا، مؤكدا حرص السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر وليبيا وترسيخ قواعدها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الشقيقين الخير والنماء والتقدم.





ترحيب مصرى بمنح الثقة لحكومة الدبيبة

كان السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قد قال إن مصر ترحب بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب اليوم، وتثمن دور المجلس فى تحمل مسؤولياته وإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا للتحرك قدما نحو استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها وسيادتها، وبما يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق.



