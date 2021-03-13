الهلال يستضيف بطولة كأس اتحاد الطائرة





قرر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، إقامة بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على صالة نادي الهلال، ويشارك فيها أربعة أندية (الهلال، والأهلي، والاتحاد، والترجي)، وستنطلق المنافسات يوم الثلاثاء، لمدة ثلاثة أيام بواقع مباراتين كل يوم، وستُلعب المسابقة بنظام الدوري من دور واحد، وسيتوج الفريق الفائز بالكأس والميداليات الذهبية الأكثر حصولًا على مرات الفوز في ختام المسابقة التي ستقام الخميس المقبل.



