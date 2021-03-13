الأرصاد: انتهاء فصل الشتاء 21 مارس وبداية فصل الربيع رسميًا (فيديو)

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يتبقى أسبوع على نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع رسميًا يوم الأحد الموافق 21 مارس.



وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن هناك فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى تزيد على 10 درجات، حيث سطوع الشمس خلال فترات النهار وانخفاض في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.



ونصح المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن فصل الربيع هو فصل التقلبات والأتربة وسقوط الأمطار ورياح الخماسين، مناشدًا بضرورة متابعة النشرات الجوية بصفة يومية خلال هذا الفصل للتعرف على أوضاع الطقس.



