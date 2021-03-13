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مطرانية الأقباط الأرثوذكس تحتفل بتجليس الأنبا مكاريوس أسقفا عاما بالمنيا (صور)

السبت 13/مارس/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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احتفلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنيا، بتجليس الأنبا مكاريوس أسقفا عاما لمطرانية مدينة المنيا وتوابعها.

حضر الحفل اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة ومنهم العميد محمد صلاح رئيس المدينة والدكتور بدوي الواعر مدير مكتب المحافظ

وأعضاء مجلس النواب.. منال نصر ومجدي ملك ومجلس الشيوخ الدكتوره رشا مهدي والدكتور زين الاطناوي
ومن رجال الدين الاسلامي والأزهر الشيخ حسانين عبد الحكم مدير عام الدعوة والشيخ محمود محمد توفيق والشيخ عبد العزيز علي رضوان من الأزهر الشريف



وكانت ايبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، قد انتهت من اللمسات الأخيرة لاستعدادات استقبال وفود من مطارنة وأساقفة الصعيد والأديرة، خاصة مجمعي رهبان دير البراموس ودير الأنبا صموئيل المعترف، وذلك للمشاركة في حضور حفل التجليس.

مديرية أمن المنيا
ومن جانبها كثفت مديرية أمن المنيا، من تواجدها لتأمين وفود الضيوف ومقار استضافاتهم، وكذلك تأمين الكنيسة التي تقام بها الإحتفالية، بجانب التنظيم المروري لمنطقة وسط مدينة المنيا، تجنبا للازدحام المروري لسيارات الضيوف والحافلات.

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة الأنبا مكاريوس و٨ أساقفة آخرين الأسبوع الماضي.
مطرانية الأقباط الأرثوذكس تحتفل بتجليس الأنبا مكاريوس أسقفا عاما بالمنيا (صور)
مطرانية الأقباط الأرثوذكس تحتفل بتجليس الأنبا مكاريوس أسقفا عاما بالمنيا (صور)
مطرانية الأقباط الأرثوذكس تحتفل بتجليس الأنبا مكاريوس أسقفا عاما بالمنيا (صور)
مطرانية الأقباط الأرثوذكس تحتفل بتجليس الأنبا مكاريوس أسقفا عاما بالمنيا (صور)
مطرانية الأقباط الأرثوذكس تحتفل بتجليس الأنبا مكاريوس أسقفا عاما بالمنيا (صور)
مطرانية الأقباط الأرثوذكس تحتفل بتجليس الأنبا مكاريوس أسقفا عاما بالمنيا (صور)

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