إنشاء مركز للسعادة.. كرم من الله السيد يعلن برنامجه الانتخابي للصحفيين

أعلن الزميل الصحفي كرم من الله السيد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، عن برنامجه الانتخابي، للزملاء أعضاء الجمعية العمومية.





ويتكون البرنامج الانتخابي من 11 بندًا، حول خدمات تُقدم للزملاء، وحلول لبعض الأزمات التي تعاني منها المهنة.





وجاء البرنامج الانتخابي كالتالي:





أولًا: عودة الحصانة للصحفيين، وذلك عبر تعديل قانون النقابه ٧٦ لسنه ٧٩.





ثانيًا: السعي إلى بناء مجمع صحفي لكل الصحف والمواقع في العاصمة الإدارية، به كل الإمكانيات التي يحتاجها الصحفي.





ثالثًا: إنشاء مركز للسعادة، يقوم على الترفيه للزملاء وعائلاتهم، بوضع برنامج سنوي للاستفادة القصوى من فصول السنة الأربعة.





رابعاً: دخول الصحفيين تحت تأمين شامل للصحفيين للدولة.





خامسًا: لجنة متابعة للأسرة الصحفي الذي توفاه الله، حتى بلوغ سن الرشد أو الاستقرار أيهما أنفع.





سادسًا: إنشاء موقع إلكتروني للنقابة، يضم كل المميزين والعاطلين عن العمل، وتحسين أوضاع شيوخ المهنة على المعاش.





سابعًا: إنشاء مكاتب واستراحات للنقابة في كل محافظات الجمهورية مع محام متخصص، وذلك لخدمة الصحفيين والمراسلين بها فروع لكل مكاتب النقابة.





ثامنًا: رفع حد القرض الحسن إلى ٢٥ ألف جنيه، أو دراسته على حسب حالة الطلب المُقدمة من الزميل بسبب القرض.





تاسعاً: انتداب أو رصد موظف من كل مؤسسات الدولة، لإنهاء ما يتعلق بالصحفي في الوزرات المختلفة.





عاشرًا: طرح أزمة الصحف المغلقة، والزملاء المفصولين، وقضية البطالة، بالوسط الصحفي.





الحادي عشر: حلول جذرية لأزمة الصحف الحزبية المتوقفة.





وكان قد تقدم الزميل الصحفي كرم من الله السيد، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس الجاري.



