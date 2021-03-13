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أخصائي: إذا لم تتحرك في هذه الحالة ستعاني من مشاكل الغضاريف

السبت 13/مارس/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور رامي عاطف، أخصائي العلاج الطبيعي، إن الجسم يوجد به 360 مفصل، وأكثر من 600 عضلة، مشيرًا إلى أن الجلوس لفترة طويلة يؤدي إلى الكثير من المشاكل ليس في العظام فقط، ولكن في الدورة الدموية، معقبًا: "كل أجهزة الجسم لا تعمل بشكل جيد مع الجلوس لفترة طويلة"

وتابع "عاطف"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الجلوس لفترة طويلة قد يؤدي إلى مشاكل أو آلام بسيطة في البداية، ومع التحرك تختفي هذه الآلام، وإذا لم يتحرك الإنسان ففي هذه الحالة تحدث مشاكل في الغضاريف والظهر.

وأضاف:" وجود آلام في الظهر يعني بداية حدوث مشكلة، ولابد من الامتناع عن تناول المسكنات والذهاب إلى الطبيب المتخصص لتلاقي العلاج اللازم بشكل فوري"

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