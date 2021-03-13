Advertisements

استشاري مشروع القاهرة التاريخية يكشف: هذا ما سنزيله أثناء التطوير

السبت 13/مارس/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد الخطيب، استشاري مشروع القاهرة التاريخية، إن هناك إرادة سياسية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، موضحا أن التعامل مع القاهرة التاريخية سيكون تعامل مع نسيج عمراني متماسك، وسيتم المحافظة على نمط المعيشة به.

وأشار "الخطيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الإزالات ستكون على أمور محددة وانتقائية جدا، كالمناطق التي تضر القاهرة التاريخية، لافتا إلى انه رغم القيمة التاريخية لمنطقة القاهرة التاريخية إلا أنها أرخص المناطق.

وأضاف أن أغلب الحرائق التي نشبت داخل القاهرة التاريخية تمت بسبب الاستخدامات غير الملائمة، موضحا أن هناك مخطط متكامل جاهز لتطوير المنطقة.

أخبار تهمك

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يومين

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 12 ساعة

فوز بلبيس وميت خلف وتلا وتعثر الشرقية وفاقوس في جولة قوية بالقسم الثالث(صور)

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ يوم

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ نصف ساعة

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 20 ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

09:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين