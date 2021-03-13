استشاري مشروع القاهرة التاريخية يكشف: هذا ما سنزيله أثناء التطوير

قال الدكتور محمد الخطيب، استشاري مشروع القاهرة التاريخية، إن هناك إرادة سياسية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، موضحا أن التعامل مع القاهرة التاريخية سيكون تعامل مع نسيج عمراني متماسك، وسيتم المحافظة على نمط المعيشة به.



وأشار "الخطيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الإزالات ستكون على أمور محددة وانتقائية جدا، كالمناطق التي تضر القاهرة التاريخية، لافتا إلى انه رغم القيمة التاريخية لمنطقة القاهرة التاريخية إلا أنها أرخص المناطق.



وأضاف أن أغلب الحرائق التي نشبت داخل القاهرة التاريخية تمت بسبب الاستخدامات غير الملائمة، موضحا أن هناك مخطط متكامل جاهز لتطوير المنطقة.

