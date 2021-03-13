استشاري ابتكار يشرح ضرورة دراسة سوق العمل أثناء كورونا



قال الدكتور نظار سامى، استشاري الابتكار وإدارة التكنولوجيا، إن أهمية كل من لدية حرفة يدوية ومهنة تتعلق بخدمة فئات الجمهور في توفير احتياج سوق العمل، مشدد على ضرورة دراسة سوق العمل أثناء كورونا لأنه سيفيد في تحديد احتياج سوق العمل، قائل: "بعد كورونا ستندثر أعمال وتستحدث أعمال أخرى".



وأضاف "سامى" خلال لقائه مع الاعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي" المذاع على قناة الحدث اليوم أنة رغم الخسائر التي تسببت فيها كورونا إلا أن هناك قطاعات استفادت منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة الدواء والتعلم عن بعد، مشيرا إلى ضرورة تعليم وتدريب الشباب على القطاعات التي ستحقق معدلات توظيف عالية باستخدام أساليب تعليمية تتوافق مع سوق العمل، وهذا الفكر سيكون فارقا في مستقبل الدول.



وتابع:" من الضروري استمرار العمل على دعم والترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من دور هام في دعم الاقتصاد المصري، وكذلك توفير العديد من فرص العمل للشباب.



