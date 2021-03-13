قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

كشف مراسل قناة النادي الأهلي، عن تغيير معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.





وكان من المقرر أن يتولى أحمد الطيب معلق قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على المباراة المرتقبة في دور المجموعات.





وأكد مراسل قناة الأهلي، أنه تم تغيير الطيب وتعيين خليل البلوشي للتعليق على أحداث المباراة، بعد حملة الجماهير الحمراء، في رفض وجود الطيب خلال مباريات الفريق.





وشنت جماهير القلعة الحمراء، حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد قنوات بي إن سبورتس، بسبب إصرارها على تعيين الطيب لمباريات المارد الأحمر.





كما وجه محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة صباح اليوم، انتقادًا شديدًا إلى القناة القطرية، بسبب الإصرار على وجود الطيب، واصفًا الأمر بالتعنت الشديد.





ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، عصر الثلاثاء المقبل على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



