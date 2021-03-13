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الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاك البحري لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية
السبت 13/مارس/2021 - 07:47 م
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واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه السيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم السبت، بأن زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالي 277 مترا ولمدة 7 دقائق، مشيرة إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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