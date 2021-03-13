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بمشاركة مصطفي محمد.. جالطة سراي يهزم قيصري سبور ويواصل منافسة بشكتاش على صدارة الدوري

السبت 13/مارس/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق جالطة سراي فوزًا غاليًا على حساب مضيفه قيصري سبور، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

ويُدين جالطة سراي بهذا الفوز الغالي والثمين، إلى الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم الفريق والذي سجل أول هجفين في المباراة في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول وفي الدقيقة 81 من الشوط الثاني، وأضاف سفيان فيغولي ثالث الأهدا في الدقيقة الأخيرة.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري مصطفي محمد نجم الزمالك والمعار إلى جالطة سراي منذ البداية وحتي خروجه في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني.

رفع جالطة سراي رصيده بهذا الفوز إلى 61 نقطة متخلفًا في المركز الثاني ومتخلفًا بفارق نقطتين عن بشكتاش الذي يحتل المركز الأول، فيما توقف رصيد قيصري سبور عند النقطة 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

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مصطفي محمد فيغولي فالكاو جالة سراي

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