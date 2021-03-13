منتدي الاقتصادي العالمي الأمارات نجحت في التحول لمدينة مرغوب فيها من الأجانب

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات نجحت في جهودها الرامية إلى تحويل مدنها إلى وجهات رئيسة متميزة ومرغوب فيها من جانب الموظفين وأصحاب الكفاءات في أنحاء العالم للانتقال إليها بُغية العيش بصفة دائمة والعمل.

ونشر المنتدى على موقعه الشبكي أمس تقريراً للتعقيب على نتائج استطلاع الرأي الصادرة في وقتٍ سابق من الشهر الجاري عن مجموعة «بوسطن كونسالتينغ» البريطانية الشهيرة للدراسات الاستشارية، بالتعاون مع شبكة «ذا نتورك» البلجيكية العالمية لخدمات التوظيف، للتعرف إلى آراء الموظفين وأصحاب الكفاءات في أنحاء العالم كافة بشأن أفضل الوجهات التي يرغبون في الانتقال إليها والعيش فيها بصفة دائمة في 2021.

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن دبي اختيرت ثالث أفضل مدينة على مستوى العالم يرغب أصحاب الكفاءات من العالم في الانتقال إليها للعيش والعمل فيها في 2021، فيما اختيرت أبوظبي خامس أفضل مدينة في العالم.

وقفزت دبي 3 مراكز بالمقارنة بتصنيفها العالمي في آخر إصدار من هذا الاستطلاع، والذي أجري عام 2018، فيما قفزت أبوظبي 9 مراكز مقارنة بالمركز 14 عالمياً في نتائج استطلاع 2018 محققةً بذلك أعلى القفزات بين المدن العشر الكبار في نتائج استطلاع عام 2021.

وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن التقدم الذي حققته دبي وأبوظبي في استطلاع 2021، جاء نتيجة جهد مبذول من جانب الإمارات لتعزيز جاذبية مدنها لدى أصحاب الكفاءات من أنحاء العالم، إذ يبدو أن هذه الجهود نجحت وأتت بثمارها المرجوة.