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مدرب بيراميدز: نعانى من الٱجهاد والكرة المصرية قوية

السبت 13/مارس/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالفوز والتأهل للدور الثاني من بطولة كأس مصر، بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، موضحا أن الفريق تراجع بعض الشيء في الوقت الذي سجل فيه الضيف هدفه الوحيد ولكن عاد بيراميدز بقوة وسجل رباعية وحقق فوزا عريضا.

 

أشار المدرب إلى أن هناك حالة من الإجهاد بين اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدوري والكونفدرالية، ثم بطولة كأس مصر، وسعى خلال اللقاء لإجراء عملية تدوير بين المشاركين لتجهيز الجميع والاستعداد للمرحلة المقبلة.

 

أروابارينا أكد أن كرة القدم المصرية قوية للغاية والدوري صعب وهناك أفكار عديدة ومهارات رائعة يمتلكها اللاعبون، وهو دوري متميز للغاية، ولديه بعض التعليق على ملاعب الدوري ويتمنى أن تتحسن الأرضيات في المرحلة المقبلة لمساعدة اللاعبين على تقديم مستوى أفضل.

 

المدرب أوضح أن بيراميدز يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين في مختلف المراكز ويسعى لتوظيف هؤلاء النجوم في المباريات، ومشروع بيراميدز هدفه بناء فريق قوي قادر على الفوز بمختلف البطولات، ولا يركز في أي شيء غير الفوز وتطوير الأداء والمستوى واللعب على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق.

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