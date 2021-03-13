Advertisements

خبير إعلام رقمي يوضح كيف واجهت الحكومة التحول الرقمي فى ظل كورونا (فيديو)

السبت 13/مارس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements


قال المهندس محمد الحارثي، خبير الإعلام الرقمي، إن الحكومة المصرية إتخذت إجراءات حاسمة في الآونة الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس، مشيرا إلى أن تقف أمامه مصر والعالم أجمع في هذا الوقت، برزت أهمية إِحدى الخطط التي كانت تسعى إليها الدولة طوال الفترات الماضية ألا وهي خطة التحول الرقمي.

وأضاف " الحارثي" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي حسن عثمان، في برنامج " وطن رقمي" المذاع على قناة الحدث اليوم أنة منذ عام 2018 تبنت مصر من خلال رؤية 2030 توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أن استراتيجية مصر 2030 على أهمية التحول الرقمي بهدف الازدهار وإدارة موارد الدولة والمنظومة الحكومية بشكل أفضل.

وتابع:" الأمر الذي تُرجم في خطة وزارة الاتصالات التي تشمل أربعة محاور أساسية، أو بناء الإنسان وتسليحه بالعلم في مجال تخصصه، وتأتى المحور الثاني هو خلق مجتمع رقمي وتقديم جميع الخدمات الحكومية بشكل رقمي للمواطنين، بينما المحور الثالث هو وضع التشريعات المختصة بحماية المواطن وآلية تنفيذ التحول، في حين يأتي النهوض بالبنية التحتية المعلوماتية من حيث السرعة والانتشار".

أخبار تهمك

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ 36 دقيقة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ يوم

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فوز بلبيس وميت خلف وتلا وتعثر الشرقية وفاقوس في جولة قوية بالقسم الثالث(صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يومين

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

09:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين