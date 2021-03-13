خبير إعلام رقمي يوضح كيف واجهت الحكومة التحول الرقمي فى ظل كورونا (فيديو)





قال المهندس محمد الحارثي، خبير الإعلام الرقمي، إن الحكومة المصرية إتخذت إجراءات حاسمة في الآونة الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس، مشيرا إلى أن تقف أمامه مصر والعالم أجمع في هذا الوقت، برزت أهمية إِحدى الخطط التي كانت تسعى إليها الدولة طوال الفترات الماضية ألا وهي خطة التحول الرقمي.



وأضاف " الحارثي" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي حسن عثمان، في برنامج " وطن رقمي" المذاع على قناة الحدث اليوم أنة منذ عام 2018 تبنت مصر من خلال رؤية 2030 توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أن استراتيجية مصر 2030 على أهمية التحول الرقمي بهدف الازدهار وإدارة موارد الدولة والمنظومة الحكومية بشكل أفضل.



وتابع:" الأمر الذي تُرجم في خطة وزارة الاتصالات التي تشمل أربعة محاور أساسية، أو بناء الإنسان وتسليحه بالعلم في مجال تخصصه، وتأتى المحور الثاني هو خلق مجتمع رقمي وتقديم جميع الخدمات الحكومية بشكل رقمي للمواطنين، بينما المحور الثالث هو وضع التشريعات المختصة بحماية المواطن وآلية تنفيذ التحول، في حين يأتي النهوض بالبنية التحتية المعلوماتية من حيث السرعة والانتشار".



